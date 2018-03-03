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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Наче з майбутнього: сестри Кардашян вразили Токіо незвичними вбраннями

2384 Читать новость на русском
Кортні і Кім Кардашян
Кортні і Кім Кардашян / www.vogue.de

Кім, Хлої і Кортні Кардашян відвідали Токіо по робочим справам, але встигли залишити після себе неабиякі враження від їхніх футуристичних образів.

Злитися з японською культурою та антуражем сестрам Кардашян допомогли яскраві акценти у їхніх фен-луках. Чудернацькі підбори, прозорі спідниці, латексні штани і шорти, яскраві макіяжі та зачіски – і це ще не весь список елементів їхніх образів.

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"Весь одяг на мені з нової колекції All Yeezy Season 7", – прокоментувала Кім, зазначивши, що весь одяг походить з колекції бренду її чоловіка Каньє Веста.

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Вагітна Хлої Кардашян, перебуваючи на 8 місяці вагітності, не боїться довгих відряджень і також демонструє стрункі форми та сяючі образи у міні на вулицях Токіо.

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39-річна Кортні також демонструє свої ідеальні форми у латексних штанах, хутрі і топах. Одразу видно, що сестри Кардашян не поступаються одна одній у смакові та виглядають всі просто неймовірно.

Теги: LifeStyle Японія Мода Кім Кардашян
Джерело: Vogue
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