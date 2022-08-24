Над Авдіївкою, що під обстрілами, у небо запустили український прапор: проникливе відео

Попри жорстокі обстріли, зранку 24 серпня в Авдіївці у небо запустили український прапор. Його прикріпили до повітряних кульок.

Під традиційні гасла українського опору російським окупантам синьо-жовтий стяг полетів угору.

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В Авдіївській міській військово-цивільній адміністрації показали зворушливі кадри.

Над Авдіївкою запустили український прапор: відео

Яка ситуація біля Авдіївки

На Авдіївському напрямку окупанти гатять з артилерії різних типів. Обстрілюють райони біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного.

Крім того, ворог завдав авіаудару неподалік Невельського. Намагався наступати у напрямку Пісків та Невельського. Успіху не мав.

Загалом окупанти кидають сили на спроби захопити всю територію Донецької області. Крім того, окупанти намагаються втримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатність підрозділів.

Слід пам'ятати, що тривають авіаційні та ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах на території України. У Генштабі закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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