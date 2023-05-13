Над Червоною площею в Москві знову пролетіла згадка про Україну

Біля Кремля знову промайнула згадка про Україну. Над Червоною площею запустили 4 повітряні кулі з українським прапором.

Фото такої краси оприлюднили у телеграм-каналах, повідомляє 24 Канал. Прапор запустили невідомі, однак згодом їх затримали

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Стяг у синьо-жовтих кольорах помітили вдень 12 травня. За словами очевидців, кульки випустили з машини. Невідомі на "Опелі" зупинилися біля Червоної площі, відчинили багажник, випустили кулі та швидко поїхали.



Український прапор над Кремлем / Фото з телеграм-каналів

Чоловіків затримали

Росіяни зупинили "Опель". Там їхали громадяни Таджикистану: 30-річний Алішер Кодіров і 27-річний Бахром Усманов.

Чоловіки зізналися, що випустили кулі, але здивувалися при згадці про український прапор. За їхніми словами, плакат був у рожево-фіолетово-жовтих кольорах, а на ньому було написано

"Дякую за дочку".

Вибухи над Кремлем

Біля Кремля останнім часом стало небезпечно. Наприклад, вночі 3 травня жителі Москви почули 2 гучні вибухи, які були схожі на звуки грому. Мешканці будинку на набережній побачили іскри в небі та людей із ліхтариками біля Кремлівської стіни.

У Росії заявили, що це українська "атака" по Кремлю. Мовляв, Київ хотів вбити Путіна. Однак президент Володимир Зеленський зазначив, росіяни завжди вигадують схожі інциденти, аби мати за що погрожувати.