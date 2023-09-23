Над Дніпропетровщиною збили 12 "Шахедів": уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область. Через уламки ворожих БпЛА є руйнування.

Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили в небі над Дніпропетровською областю 12 "Шахедів". Також окупанти обстрілюють регулярно обстрілюють прифронтові міста й села.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Дніпропетровщину

О 3:59 Повітряні сили ЗС України повідомили, що є загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Згодом стало відомо, що група ворожих ударних БпЛА вже на сході Дніпропетровської області – вона рухалась в північно- західному напрямку.

Нашим захисникам вдалося збити 12 БпЛА, однак уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Також у Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві АЗС та світлофор, зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали.

Інші наслідки наразі атаки уточнюються. На щастя, люди – неушкоджені.

Яка ситуація у Нікопольському районі

Терор Нікопольщини не припиняється. На Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника, а по Червоногригорівській громаді – вгатив з важкої артилерії.

Також потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Крім цього, побиті й 5 господарських споруд та газогін.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області: фото ОВА

Зазначимо, що цієї ж ночі ворог запустив ракети по Півдню України. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни застосували ракети "Онікс" проти Одеської області. Ці надзвукові окупанти випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

Гуменюк розповіла, що дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області. На щастя, критичних руйнувань та постраждалих немає.