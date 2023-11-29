Над Дніпропетровщиною збили 8 "Шахедів": в ОВА розповіли, чи є постраждалі
29 листопада 2023, 07:52Читать новость на русском
Джерело:Сергій Лисак
В ніч проти 29 листопада у Дніпропетровській області працювала ППО. Було знищено 8 ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації станом на ранок. Зокрема, керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, у яких районах було збиття.
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Оборонці неба знищили 8 безпілотників. "Шахедів" приземлили в Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах,
– повідомив Сергій Лисак.
За даними ОВА, постраждалих унаслідок збиття дронів в області немає. Не уточнюють також і щодо можливих пошкоджень.
Нічна атака по Україні: головне
- Росія атакувала Україну 21 ударним дроном та трьома крилатими ракетами Х-59. Усі "Шахеди" було знищено, а також дві ракети, третя – не досягла цілі.
- У командуванні Повітряних сил зазначили, що основним напрямом удару безпілотників була Хмельницька область, ракети цілилися також на Південь країни.
- Внаслідок бойової роботи всіх ворожих ударних безпілотників знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.