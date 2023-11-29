Над Дніпропетровщиною збили 8 "Шахедів": в ОВА розповіли, чи є постраждалі

В ніч проти 29 листопада у Дніпропетровській області працювала ППО. Було знищено 8 ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації станом на ранок. Зокрема, керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, у яких районах було збиття.

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Оборонці неба знищили 8 безпілотників. "Шахедів" приземлили в Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах,

– повідомив Сергій Лисак.

За даними ОВА, постраждалих унаслідок збиття дронів в області немає. Не уточнюють також і щодо можливих пошкоджень.

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