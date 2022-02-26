Над Херсоном – український прапор: у місті курсує транспорт

Херсон вранці 26 лютого перебуває повністю під українським контролем. Близько 6.30 на лінії вийшли перші тролейбуси.

Мер Херсона Ігор Колихаєв запевнив, що місто працює та живе. Встигають навіть трохи прибирати вулиці.

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Яка ситуація в Херсоні

З продуктами та хлібом питання вже вирішують. Колихаєв радить стежити за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради.

Водопостачання подають у звичайному режимі. Мер наголосив, що інформація про "воду по годиннику" – фейк. Усі аварії намагаються оперативно усувати.

В укритті народились діти

Чиновник також розповів, що 25 лютого у бомбосховищах Херсона народилися двоє хлопчиків.

Медики були готові. Тому пологи пройшли успішно, дітки – здорові.