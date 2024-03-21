Росія атакувала Україну 31 ракетою: скільки збили сили ППО

Росія вночі проти 21 березня атакувала Україні із бомбардувальників Ту-95. Під масованим ударом опинився Київ.

Під час чергового ворожого обстрілу працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, у небі над Україною збили 31 ракету.

Дивіться також Проросійське тріо в Європі? Чим загрожують вибори у Хорватії та що це означає для України

Сили ППО збили всі ракети

Ворог запустив по Україні 29 крилатих ракет та ще 2 балістичні. По них відпрацювали засоби протиповітряної оборони. Завдяки злагодженій роботі наших оборонців неба знищили всі ракети, які Росія запустила проти нашої держави. Сили протиповітряної оборони роблять все можливе, щоб повернути нам безпечне небо.

Серед збитих цілей є одна гіперзвукова ракета типу "Кинджал" та одна ракета типу "Іскандер". До слова, росіяни у свій час хизувались, що установки ППО не можуть перехоплювати "Кинджали", однак Україна зруйнувала цей міф так само як і багато інших вигадок окупантів. Крім цього, ворог запускав балістичні ракети типу Х-555.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що ракети заходили з півночі. Основним напрямком був Київ. Вочевидь, росіяни націлились на столицю. У Генштабі також зазначили, що ворог атакував Україну 11 ракетами, які збили сили протиповітряної оборони.

Тривога у Києві тривала майже 3 години

Ворог 44 дні масовано не атакував Київ, однак сьогодні завдав цинічного удару. Росія застосовувала крилаті ракети із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети, які запускала зі своєї території.

Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків,

– мовиться в повідомленні.

У столиці триває робота із усування наслідків атаки.

У Києві є постраждалі