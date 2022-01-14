Над Києвом пролетів літак бойового управління ВПС США, – Flightradar
Джерело:"Інформатор"
У небі над Києвом 14 січня зафіксували літак бойового управління та цілевказівки ВПС США. Boeing E-8C прямував у бік Полтави.
Про це свідчать дані інтернет-проєкту Flightradar. Ймовірно, судно моніторитиме ситуацію на Донбасі.
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Boeing E-8C у небі над Києвом
Політ проходив на висоті 10 кілометрів, швидкість – майже 1 000 кілометрів на годину. Скоріш за все літак вилетів або з авіабази Міденхолл, або з аеродрому військової бази Раммштайн.
Інформацію, що збирає Boeing E-8C Joint Stars, передали наземним військам у режимі реального часу.
Він також розпізнає та класифікує колісну і гусеничну техніку в будь-яких погодних умовах. Таким чином командування отримує повідомлення про положення й переміщення всіх наземних засобів.
Над Києвом зафіксували літак бойового управління ВПС США / Скриншот з Flightradar
Літаки ВПС США над Україною
- Над східною Україною 27 грудня вперше пролетів літак E-8C (JSTARS) ВПС США. Спільно з літаком розвідки RC-135v він збирав інформацію про ситуацію на цій території.
- Розвідувальний літак ВПС США E-8C Joint STARS 30 грудня повторив політ на схід України.