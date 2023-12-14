Над Києвом збили ракету, – Ігнат про атаку "Кинджалами"

Ворог намагався атакувати "Кинджалами" столицю, атаку відбили Сили Протиповітряної оборони – збили одну ракету.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Київ24, коментуючи вибухи у Києві. За його словами, це була робота ППО.

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"Сьогодні були і хибні цілі, які називають "фальш", і реальні застосування аеробалістичних ракет Х-47М "Кинджал", – зазначив Юрій Ігнат.

На уточнююче запитання журналістки, чи були пов'язані із роботою ППО вибухи у Києві, Ігнат відповів ствердно: "Це була робота ППО, є збиття однієї ракети".

Він не виключив, що Росія може повторити атаки "Кинжалами" найближчим часом.

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