Над Києвом збили російський дрон-розвідник
7 травня 2023, 07:33Читать новость на русском
Джерело:КМВА
У ніч на 7 травня над Києвом збили ворожий дрон-розвідник. Росіяни намагались розвідати важливу для себе інформацію.
Під час останньої повітряної тривоги, у ніч на 7 травня, в повітряному просторі Києва виявили розвідувальний БпЛА ворога.
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Сили ППО збили дрона-шпигуна
У КМВА повідомили, що сили й засоби протиповітряної оборони знищили російський дрон. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня.
Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе і близьких!,
– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
Вночі в Україні була масштабна повітряна тривога
- 6 травня близько 22 вечора в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями надзвукових ракет Х-22, а згодом ще й вивела 4 носії "Калібрів" у Чорне море.
- Тоді вибухи пролунали у Сумській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
- Начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що на Півдні є влучання в одне з промислових підприємств. Зруйновано цех, однак людських втрат немає. Також є влучання у поля через похибку ракет.
- Про вибухи у Сумській області наразі немає офіційної інформації, проте у мережі повідомлялося про обстріли низки прикордонних населених пунктів.