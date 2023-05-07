Над Києвом збили російський дрон-розвідник

У ніч на 7 травня над Києвом збили ворожий дрон-розвідник. Росіяни намагались розвідати важливу для себе інформацію.

Під час останньої повітряної тривоги, у ніч на 7 травня, в повітряному просторі Києва виявили розвідувальний БпЛА ворога.

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Сили ППО збили дрона-шпигуна

У КМВА повідомили, що сили й засоби протиповітряної оборони знищили російський дрон. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня.

Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе і близьких!,

– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Вночі в Україні була масштабна повітряна тривога