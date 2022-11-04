Над Львівщиною під ранок збили іранський дрон

Над Львівською областю наша ППО збила ворожий іранський дрон. Російські окупанти вчергове намагались атакувати західну область, проте не досягли мети.

Відповідну інформацію повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. За його даними, приміщення не зруйновані, люди вціліли.

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На Львівщині успішно спрацювала наша ППО

Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "шахід". Руйнувань та постраждалих в області нема,

– написав Максим Козицький.

За його даними, іранський дрон-камікадзе збило повітряне командування "Захід".

Варто пригадати, що повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 5:08 4 листопада і тривала вона до 5:29. Тобто орієнтовно 20 хвилин. Ймовірно, саме в цей час Росія атакувала Львівську область ворожим дроном.

Скільки "шахідів" ЗСУ знищили вночі

Вранці 4 листопада Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що в ніч проти 4 листопада збили 9 іранських дронів-камікадзе. А саме:

8 баражуючих боєприпасів ліквідувала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід";

ще 1 – повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, українська протиповітряна оборона збила 8 "шахідів", які намагались атакувати Нікопольську громаду Дніпропетровської області.

ЗСУ успішно збивають іранські "шахіди"

У ніч проти 3 листопада на тій же Нікопольщині ЗСУ приземлили аж 10 ворожих дронів.

За даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, станом на кінець жовтня, наша ППО вже ліквідувала понад 300 "шахідів".

Юрій Ігнат повідомив, що, попри складнощі, наші захисники змогли поступово підвищити частину збитих дронів до 85%.

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