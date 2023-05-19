Над Львівщиною знищили 5 "Шахедів", ще один – в іншій області на Заході

У ніч проти 19 травня ворог атакував територію України з різних напрямків. Намагалися окупанти завдати ударів дронами-камікадзе й на Львівщині, проте українські захисники знищили всі ворожі цілі.

Росіяни вночі випустили по території України 22 ударних дрони та 6 крилатих ракет типу "Калібр". Повітряні Сили знищили 16 "Шахедів", 5 із яких – у Львівській області.

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На Заході знищили 6 дронів-камікадзе

Голова Львівської ОВА повідомив, що над Львівщиною у ніч на 19 травня було збито 5 ударних дронів типу "Шахед". Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань інфраструктури не надходила.

У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів "Шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України,

– заявив Козицький.

Також в ОВА подякували силам протиповітряної оборони. Окрім того, жителів Львівщини закликали не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки ворог посилює масовані атаки саме уночі.

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