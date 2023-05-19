Над Львівщиною знищили 5 "Шахедів", ще один – в іншій області на Заході
Джерело:Максим Козицький
У ніч проти 19 травня ворог атакував територію України з різних напрямків. Намагалися окупанти завдати ударів дронами-камікадзе й на Львівщині, проте українські захисники знищили всі ворожі цілі.
Росіяни вночі випустили по території України 22 ударних дрони та 6 крилатих ракет типу "Калібр". Повітряні Сили знищили 16 "Шахедів", 5 із яких – у Львівській області.
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На Заході знищили 6 дронів-камікадзе
Голова Львівської ОВА повідомив, що над Львівщиною у ніч на 19 травня було збито 5 ударних дронів типу "Шахед". Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань інфраструктури не надходила.
У проміжку між 03:00 та 05:00 захисники з ПК "Захід" знищили над Львівщиною 5 бойових дронів "Шахедів". Ще один ліквідували над іншою областю на заході України,
– заявив Козицький.
Також в ОВА подякували силам протиповітряної оборони. Окрім того, жителів Львівщини закликали не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки ворог посилює масовані атаки саме уночі.
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Масована атака 19 травня: що відомо
- Вночі 19 травня Україною почала ширитися повітряна тривога. Близько о 01:35 з'явилися повідомлення про можливі пуски крилатих ракет типу "Калібр".
- У Повітряних Силах заявили, що ворог уночі випустив по території України 22 "Шахеди" та 6 ракет. Українські захисники змогли ліквідувати 16 ударних БпЛА та 3 "Калібри".
- На жаль, не всі повітряні цілі вдалося знешкодити. Одна з ракет влучила у промислове підприємство у місті Кривий Ріг. Наразі відомо про одну постраждалу жінку – її госпіталізували.
- Ворог прицільно атакував Київську область дронами-камікадзе. У КМВА повідомили, що це вже була 10 атака окупантів за місяць. Сили ППО змогли знищити усі безпілотники, які летіли на столицю. Тому вибухи, які чули місцеві жителі, – робота систем протиповітряної оборони.
- Вибухи лунали й на Рівненщині. Згодом місцева влада повідомила, що хвилюватися не варто – Повітряні Сили ЗСУ успішно знищили ворожий БпЛА.