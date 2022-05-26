Над людьми знущалися, багатьох цивільних просто розстріляли, – захисник про оборону Харкова

24 лютого 2022 року, близько 5:00 російські окупанти почали обстріли Харкова. Внаслідок ворожого бомбардування найбільше постраждали такі райони міста як Північна Салтівка, П'ятихатки та Олексіївка.

Про мобілізацію людей, запеклі бої на Харківщині, військові злочини та оборону першої столиці України – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев.

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"Понад 800 людей о 9:00 ранку вже були мобілізовані"

Костянтин Немічев був учасником Революції Гідності та брав участь у захисті Харкова від проросійського заколоту навесні 2014 року. У 2014 – 2016 роках служив у батальйоні та полку "Азов", де отримав звання сержанта. Брав участь у боях за Широкине та обороні Маріуполя. Він розповів, що до початку повномасштабного вторгнення розумів, що війна почнеться – в момент, коли Росія почала підводити війська до кордонів України.

Ми почали займатися й тренувати цивільне населення, проводити вишколи й лекції. Ми зробили "кістяк" людей і мобілізували їх в перші години війни. Тобто, якщо війна почалася о 5:00 ранку, то понад 800 людей о 9:00 вже були мобілізовані. І почали розробляти стратегію, ставити людей на позиції. Це все ми робили з офіцером Головного управління розвідки України,

– розповів він.

Начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Основу склали ветерани полку "Азов", а також цивільні люди. Приєднувалися представники різних професій, які бажали навчатися. Кожну суботу та неділю вони вчилися й отримали той досвід, який зараз використовують.

Перші позиції, які зайняли українські військові – це була окружна дорога Харкова, де вдалося відбити прорив передових російських частин та знищити російську бронетехніку.

Бій на Окружній під Харковом / Фото Новини.LIVE Kharkiv.

Один з перших контактів, які відбувався, – на вулиці Наталії Ужвій, що на Північній Салтівці. Там був основний їхній плацдарм, бо Росія хотіла пройти. І разом зі Збройними Силами України там була спалена перша їхня колона, яка планувала зайти в Харків,

– розповів Немічев.

"Основу цих людей склали ветерани полку "Азов" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

На третій день війни колона окупантів все ж прорвалася у Харків. Спецпідрозділ Kraken разом із іншими підрозділами "ловили окупантів по місту та знешкоджували". Двох представників розвідки Росії взяли у полон.

У них стояло завдання – влаштувати дестабілізацію в Харкові. Тобто, вони прорвалися, і в них був свій сектор відповідальності. Ці хлопці, яких ми взяли в полон, мали підірвати телевежі та вежі зв'язку. В них нічого не вийшло. Ми спалили їхню техніку та знешкодили їх. Після цього проривів у місто Харків більше не було,

– додав Немічев.

Немічев розповів про захоплення росіян у полон / Фото Аліни Туришин, 24 канал

На Північну Салтівку летіло все, що було в окупантів. За словами Немічева, зараз у цьому районі Харкова фактично не залишилося цілої будівлі.

Якщо брати деякі міста Київської області та Маріуполь, то ми бачимо, як окупанти зрівнюють села з землею, коли втрачають їх. І коли вони зрозуміли, що не прорвуться на Північну Салтівку, то почали бомбити цей район зі всього, що в них було. Працювали танки, міномети калібру 120 міліметрів, самохідна артилерійська установка (САУ), артилерія, "Гради",

– сказав захисник.

Північна Салтівка після російських обстрілів / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

На Північній Салтівці були позиції, які мали зустрічати ворога.

"Прилітало й у вікна, де були позиції. Гинули люди, є поранені, але ми вистояли. На жаль, хлопці гинуть, але гинуть як герої. Вони відстоюють свою державу, своє місто й займаються тим, чим має займатися кожен чоловік", – наголосив Немічев.

Українські захисники допомагали також з евакуацією людей в ті місця, які виділило місто для їхнього тимчасового проживання. Однак, були й такі люди, які залишалися під час бойових дій та навідріз не хотіли виїжджати. Вони переїхали у підвали та укриття. Тому бійці максимально допомагали їм їжею та водою.

Костянтин Немічев, Харківська ОДА / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Ми робимо все можливе й неможливе"

За словами Немічева, на Півночі Харкова зараз триває контрнаступ. Території зачищають, але це дуже важко, бо російські солдати окопуються, закріплюються та бетонуються.

Дуже важко зараз йти штурмом. Їхня задача – розтягувати наші війська. Вони розуміють, якщо ми тут дочистимо нашу територію, то ми підемо допомагати на Донбас та Ізюмський напрямок. Їхнє завдання – триматися з усіх сил. Ми робимо все можливе й неможливе. Наш підрозділ звільнив два населених пункти – Руська Лозова та Питомник, і ми плануємо рухатися далі, щоб вибити ворога з наших територій,

– зазначив воїн.

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Ізюмський напрямок – це пріоритет ворога. Адже дорогою Куп'янськ – Ізюм вони зробили собі шлях на Донбас. Тобто, вони планують через цей шлях йти на територію Донбасу та брати в кільце.

Але наші ЗСУ тримаються. Іноді ми даємо дуже багато сюрпризів для Російської Федерації. Тобто, в них і колони горять. Ми розуміємо їх логістику. Ми розуміємо, як вони відправляють боєкомплекти та їжу, де розташовані їхні склади. Це все в нас є, і ми відпрацьовуємо це. Ми намагаємось зробити так, щоб якнайбільше знешкодити їхньої техніки, бо людський ресурс у них є. Треба знешкоджувати техніку – це один зі шляхів перемоги,

– сказав Немічев.

"Ми даємо дуже багато сюрпризів для Російської Федерації" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

"Дуже багато випадків насильства, допитів"

Зараз, за статистикою, окуповано 20% Харківської області. Однак, велика частина території залишається замінованою. Зокрема, на Північну Салтівку цивільних ще не впускають. Адже там ще дуже багато нерозірваних снарядів та розтяжок.

Цивільним краще туди не їхати й почекати, коли все розмінується, щоб забрати речі,

– додав він.

Така ж ситуація і на тих територіях, які тільки звільнили. Костянтин Немічев розповів, що у Руській Лозовій та Питомнику люди застали російські війська о 5:00 ранку. У них навіть не було можливості виїхати. А шлях до Харкова був відрізаний одразу армією Росії. Людям довелося два місяці бути в окупації без їжі, води, електроенергії.

Телефони в них забирали, всіх людей заганяли в підвали. Мешканцям заборонено було пересуватися на автомобілях по населеному пункту. Їх вибивали в Бєлгород, що в Росії. Пропонували ледь не щодня туди їхати. Над людьми знущалися. Там дуже багато випадків насильства, допитів. Багато цивільних людей просто розстріляли на вулицях. Це ті ж самі росіяни, які були в Бучі та інших регіонах. Менталітет в них один, і працюють вони по своїх конспектах,

– зауважив Немічев.

"Багато цивільних людей просто розстріляли на вулицях" / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Зараз багато харків'ян вже повертаються у місто, але обстріли ще не закінчилися. Якщо брати окраїни Харкова, то все одно туди "прилітає".

Війна ще не закінчилася. Тому, якщо люди й повертаються, то вони мають розуміти, що треба перебувати в укриттях, розуміти, що є комендантська година, треба думати про свою безпеку. Тому, якщо є можливість, то краще не повертатися поки. Так безпечніше і легше і військовим,

– підсумував Немічев.

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