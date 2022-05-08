Над Миколаївщиною ЗСУ збили ворожу ракету

Росіяни вирішили запустити ракету по Миколаївщині. Своєї цілі ворог не досягнув – наші герої впоралися з небезпекою.

Сьогодні над Миколаївщиною лунали вибухи. На щастя, вони сповіщали гарну новину – наші сили ППО ефективно відвели загрозу.

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Збиття російської ракети над Миколаївщиною

Росіяни завдали удару по Миколаївщині за допомогою стратегічного бомбардувальника. Крилата ракета не долетіла туди, куди планував ворог – наш зенітно-ракетний підрозділ поцілив у ракету та відвів загрозу від мирних українців.

Повідомляється, що рівень загрози ракетних ударів з Росії, тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного моря дуже високий. Громадян закликають у жодному разі не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та негайно йти в укриття. Ворог цілиться в об'єкти інфраструктури та будинки мирних мешканців, тож не варто добровільно ставати його мішенню.

Обстріли українських міст: останні новини

Вночі в Одесі кілька разів лунали сирени, в місті пролунав вибух. Мешканців міста просять оперативно реагувати на сигнали про небезпеку – ворог активно обстрілює місто ракетами.

Біля острова Зміїний тривають нечувані за розмірами авіаційні баталії. Повідомляється, що у боях беруть участь десятки літаків.

Повітряні сили повідомили про результати минулої доби. Нашим захисникам вдалося збити 2 із 10 ракет російських окупантів, також було знищено вертоліт Мі-28Н.

Харківщина знову опинилася під потужним ворожим вогнем. На жаль, російські окупанти забрали життя 2 людей. Повідомляється, що ще 4 постраждалих отримали поранення. У Золочеві без житла залишився 97-річний ветеран Другої світової війни Іван Лисун. На жаль, його будинок потрапив під артилерійські снаряди росіян.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що найближчим часом українцям варто готуватися до того, що росіяни посилять штурмові дії. Альянс готовий усіляко допомагати Україні та робити все можливе для того, щоб Росія якомога швидше програла війну.

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