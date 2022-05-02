Над морем біля Одеси повітряна оборона знищила ворожий безпілотник

Повітряна оборона 2 травня знищила над морем біля Одеси ворожий безпілотник. На щастя, він не встиг дістатися до міста.

Збитий безпілотник – типу "Форпост". Він здатний здійснювати розвідку на висоті до 5 кілометрів. Радіус дії – до 400 кілометрів. "Працювати" такий безпілотник може упродовж 16 годин.

Зауважте Допускаємо завдання ракетних ударів, – Братчук закликав не ігнорувати сигнали тривоги

Окрім того, на світанку поблизу острова Зміїний знищили 2 російських катери. Максим Марченко – начальник Одеської ОВА – повідомив, що мовиться про катери типу "Раптор". Ліквідувати їх вдалося за допомогою Bayraktar – турецьких безпілотників.

Є радісна новина. На світанку біля острова Зміїний знищили 2 російських катери типу "Раптор" за допомогою наших Bayraktar. Дякую Військово-Морським силам за те, що знищують російське сміття у Чорному морі,

– заявив Марченко.

Начальник Одеської ОВА підсумував, що усі працюють заради перемоги.

Ракетний удар по мосту через Дністровський лиман

Пресслужба ОК "Південь", повідомляючи про знищення безпілотника, наголосила, що ворог продовжує спроби виявити важливі об'єкти . Росіяни роблять це, адже хочуть завдати по Одесі та області максимально руйнівні удари.

Російські окупанти 2 травня завдали ще один удар по мосту через Дністровський лиман. Деталі наразі встановлюють.

Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – розповів, що міст через Дністровський Лиман є дуже важливим для області. Саме він забезпечує логістичний зв'язок між південними територіями Одещини, а також – основною частиною області.

Росіяни пошкодили злітно-посадкову смугу аеропорту "Одеса"

Російські окупанти 30 квітня вдарили по міжнародному аеропорту "Одеса".

Ворог пошкодив злітну смугу. Вже відомо, що наразі її більше не можна використовувати за призначенням.

В ОВА пояснили: сили ППО працювали. Однак всі ракети "упіймати" не вдалося. Аеропорт обстріляли з берегового комплексу "Бастіон". Він розташований на території тимчасово окупованого Криму.

Окрім того, ворог випустив по "Одесі" крилаті ракети. Вони вирізнялися певними технічними параметрами, які дозволили манерувати, аби обійти ППО.

Людей просять не ігнорувати тривогу

В ОВА закликають жителів Одещини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно йти в укриття цивільного захисту. Це рятує життя.

Братчук наголосив, що в ОВА не хочуть лякати людей. На Одещині працюють сили протиповітряної оборони. Водночас ще є імовірність, що Росія завдасть нових ракетних ударів по території області.

Важливо – деталі про обстріл аеропорту в Одесі: дивіться відео