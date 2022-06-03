Над морем на Одещині збили крилату ракету, ще 3 – над Миколаївщиною

Увечері 3 червня російські окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря. Майже по всій Україні оголосили про повітряну тривогу.

Пресслужба ОК "Південь" повідомила, що наразі в акваторії Чорного моря перебувають 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен. Окрім того, заявили про 5 ВДК.

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Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з кримського напрямку. Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною,

– мовиться у повідомленні.

Про масштабну повітряну тривогу українців попередили близько 22:20. Сповіщення про небезпеку лунало майже по всіх областях, окрім Херсонської. Не було тривоги і в Криму. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях інформації немає – там неможливо увімкнути оповіщення.

Дані Одеської ОВА

Сергій Братчук – речник Одеської обласної військової адміністрації – 2 червня заявив про зростання ризиків ракетних ударів. В акваторії Чорного моря знову з'являються ворожі кораблі з "Калібрами" на борту.

В ОК "Південь" звернулися до українців з проханням зберігати емоційну рівновагу. Українців просять не ігнорувати повітряну тривогу, наражуючи себе на небезпеку, а дотримуватися затверджених алгоритмів дій.

Окрім того, важливо не хвилюватися через фейкові повідомлення. Варто довіряти лише силам оборони та правдивим джерелам інформації.

Дії окупантів руйнують фауну Чорного та Азовського морів

Від дій російських загарбників страждає усе живе.

Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – заявив, що жителі Маріуполя зауважили початок мору риби.

У мирний час таке явище спостерігали лише у липні, коли тривала аномальна спека. Тим часом наразі температура повітря у Маріуполі – значно нижча. Мор риби за таких обставин наводить на висновки про наявність хвороби в морській воді.

"Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням", – заявив Андрющенко.

Іван Русєв – очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" на Одещині – заявив, що у Чорному морі гинуть дельфіни. Вони також стали жертвами повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, у гирлі річки Ропотамо виявили дельфінів, які мали опіки від вибухів бомб або мін. Бідолашні були дезорієнтовані й не могли шукати собі їжу.

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