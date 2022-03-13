Над Рубіжним збили ворожий літак, – Гайдай
13 березня 2022 , 15:59Читать новость на русском
Джерело:телеканал "Рада"
Сергій Гайдай розповів, що руйнування на Луганщині – за межею критичного. Люди вже упродовж декількох тижнів сидять у підвалах або бомбосховищах.
Глава Луганської ОВА заявив, що температура повітря відчутно знизилася, люди замерзають. Вони потребують їжі, ліків та теплих речей. Ворог навмисно гатить по інфраструктурі.
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Гайдай наголосив, що українські герої тримають лінію оборони. Вони дають гідну відсіч російським загарбникам.
Над Рубіжним збили літак,
– наголосив глава ОВА.
Гайдай зауважив, що цинізм ворога не знає меж. Глава ОВА заявив, що на Попасну російські окупанти скинули фосфорну бомбу.
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