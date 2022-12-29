Над Сумщиною ліквідували ворожу ракету, – ОК "Північ"

Українські сили ППО титанічно протистоять ракетним ударам з боку Росії. Стало відомо, що 29 грудня над Сумщиною вдалося ліквідувати ворожу ракету.

Сталося це під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної через масований ракетний удар по Україні. Про збиття ракети повідомили в ОК "Північ".

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Підрозділи ППО ОК "Північ" ліквідували російську ракету над Сумщиною,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що цьому передувало повідомлення від глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Він близько 08:00 написав, що на Суми летять перші ракети.

Додамо, що станом на 08:35 про можливу роботу ППО повідомили у Чернігівській, Київській, Одеській, Житомирській областях, а також у місті Київ.

Ні в якому разі не знімайте на фото та відео роботу ППО. Якщо вже і здійснили відповідну зйомку, то не викладайте матеріали у мережі. Це може допомогти ворогові корегувати атаку.

Як зазначив Віталій Кім, сьогодні українська ППО може поставити новий рекорд зі збиття ворожих ракет. Наша ж задача – не заважати. А також перебувати в укриттях. І робити це слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Бережіть себе та своїх близьких.