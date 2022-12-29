Над усією Україною – 120 ракет, – у Зеленського відреагували на масовану атаку Росії

Російські окупанти вирішили вчергове атакувати міста України, маючи на меті занурити звичайних людей у тотальну темряву. На ситуацію відреагували в Офісі Президента – там сказали, скільки саме повітряних цілей запустив ворог.

Вранці 29 грудня по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк констатував, що загарбники запустили 120 ракет під час цієї масованої атаки.

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"Чекаємо" на пропозиції миру від окупантів та "миротворців"

За словами Подоляка, росіяни хочуть повністю знищити енергетичну інфраструктуру України та докладають для цього максимум зусиль. Власне, ця чергова атака є відповіддю усій світовій спільноті, яка все ще вірить, що кремлівський режим – не терористичний, та схиляє Київ до миру.

Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злобным русским миром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних. Чекаємо на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" і про небажаність провокацій,

– написав радник глави ОП.

Не варто виключати й те, що незабаром самі російські загарбники почнуть волати про мир і те, що "потрібно закінчувати цю війну дипломатичним шляхом". У цьому весь цинізм ворожої держави та її пропаганди. Проте з кожним наступним масованим обстрілом очевидно, що брехні Росії вірити не варто.

У жодному разі не можна знімати та викладати у мережу чи надсилати у чат-боти роботу засобів ППО та наслідків прильотів, адже це може допомогти ворогові. Відповідне повідомлення з'явилось на офіційній сторінці Генштабу. Там наголосили, що росіяни моніторять українських інформаційний простір.

Нагадаємо, що однією з таких "миротворительок", яка все ще вірить у цивілізованість терористичної держави, є колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Нещодавно вона заявила, що всі війни закінчуються перемовинами, але поки що Київ не готовий до "щирого миру". Окрім того, вона сказала, що у жодному разі не буде брати участь у переговорному процесі між Україною та Росією.