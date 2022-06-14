Над залізничним вокзалом Полтави помітили ворожий дрон: його оперативо "посадили" бійці ТрО

Над залізничним вокзалом у Полтаві зафіксували розвідувальний ворожий дрон. Ймовірно, він збирав інформацію про залізничну інфраструктуру міста.

Коли у небі помітили ворожий дрон, на місце події оперативно прибули військові Полтавського батальйону територіальної оборони. Вони оперативно посадили російського розвідника за допомогою ANTIDRON KVSG-6.

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Заступник командира Полтавського батальйону ТрО з позивним "Граф" заявив, що дрон вдалося оперативно нейтралізувати. Ворог не зміг зібрати необхідну інформацію.

Ще один ворожий "Орлан-10" долітався

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що українським захисникам вдалося збити ворожий безпілотник "Орлан-10".

"Орлан-10" в українському небі зафіксували, коли він здійснював повітряну розвідку.

Повітряні сили збили три крилаті ракети

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що 14 червня упродовж години вдалося збити відразу 3 крилаті ракети. Вочевидь, типу "Калібр". Їх випустили з акваторії Чорного моря.

Зеленський про зброю для України

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції для ЗМІ Данії розповів, що Україна має достатньо зброї. Водночас недостатньо зброї, "яка діє на ту дистанцію, яка нам потрібна та важлива".

У нас достатньо зброї, проте недостатньо тієї зброї, яка діє на ту дистанцію, яка нам потрібна та важлива. Нам необхідно зменшити перевагу Росії в техніці. У нас недостатньо броньованої техніки, саме через це ми втрачаємо людей,

– заявив Зеленський.

За словами українського лідера, цього принципово важливого озброєння Україна чекає вже дуже довго. Спершу українці просили закрити небо. Водночас згодом постійно знаходили альтернативи такому рішенню.

"Не можете закрити небо – дайте літаки, але не дочекались літаків. Не може дати літаки – дайте сучасні системи ППО. Ми дуже чекаємо на це", – сказав Зеленський.

Загальні втрати росіян

Українські захисники та захисниці героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників. Ворогу завдають колосальних втрат. Станом на 14 червня повідомляють про 32 500 ліквідованих російських військових. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1434 (+2);

бойових броньованих машин – 3503 (+11);

артилерійських систем – 721 (+3);

РСЗВ – 229 (+3);

засобів ППО – 97;

літаків – 213;,

гелікоптерів – 179 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

крилатих ракет – 125;

кораблів /катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 473 (+13);

спеціальної техніки – 54.

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