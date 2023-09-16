Розвиваються за різними напрямами: що впливає на рішення про надання Україні ATACMS і Taurus

Україна з нетерпінням чекає на прийняття рішення щодо передачі далекобійних ракет ATACMS і Taurus. Однак поки наші партнери не можуть перебороти сумніви та ухвалити доленосне для українців рішення.

Експерт Defence Express Іван Киричевський пояснив 24 Каналу, як впливає на надання Україні далекобійних ракет від США та Німеччини завдання ударів по суднах російського флоту.

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Вдають пасіонарність

Зараз на передачу Україні німецьких ракет Taurus впливає рішення Бундестагу ФРН дати гроші на додаткову купівлю ракет. Виходить специфічна ситуація, коли німецькі парламентарі зображають пасіонарність і вимагають від Олафа Шольца й Бориса Пісторіуса більшої допомоги Україні по зброї та водночас займаються непотрібною бюрократією, яка стосується закупівлі для Бундесверу.

Можливо, Пісторіусу історія з Taurus трохи набридли, тому він заявив, що Німеччина передасть Taurus, але попросив гроші на нові ракети,

– мовив Киричевський.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus можуть ухвалити протягом одного – двох тижнів.

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Ставлення США змінилося

У випадку з США схожа історія. Ймовірно, на прийняття цього рішення впливає те, що їх треба банально відремонтувати.

У мережі з'являються розмови про те, що модернізація української ракети "Нептун" може зрушити з мертвої точки ухвалення рішення щодо ATACMS. Проте на думку експерта Defence Express, факт появи далекобійного "Нептуна" навряд чи може прискорити процес тому, що є певні технологічні цикли, під які підв'язані політичні.

"Єдине на що могло вплинути використання українських "Нептунів", це хіба що на ставлення США використовувати ATACMS. Уже навіть не проговорюється цей сакральний момент, що Україна не може бити по території Росії", – додав Киричевський.

Передача Україні далекобійних ракет

Канцлер Олаф Шольц – єдина людина, яка блокує постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Його вагання коштують українцям життя. Водночас сам політик відкидає всі звинувачення у нерішучості.

Аналітики припускають, що змінити позицію німецького канцлера Шольца зможе президент США Джозеф Байден, якщо погодиться передати Україні ракети ATACMS.

За даними CNN, адміністрація Байден вже найближчим часом може ухвалити остаточне рішення щодо передачі ракет ATACMS. Видання Wall Street Journal з посиланням на неназваних посадовців з адміністрації президента США теж повідомило, що Україна близька, щоб отримати ATACMS вже восени, однак в обмеженій кількості.