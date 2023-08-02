Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчатися на F-16
Джерело:Володимир Зеленський
Україна може невдовзі отримати F-16. Навчання пілотів ЗСУ на американських винищувачах почнуться вже цього місяця.
Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що зараз – найважливіші пів року.
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У серпні почнеться підготовка українських пілотів на F-16
Під час зустрічі з послами України Зеленський анонсував початок навчань українських пілотів на американських винищувачах.
F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів,
– наголосив президент.
За його словами, зараз варто працювати на 100 відсотків із країнами, які:
- мають ці літаки,
- зможуть після навчання передати їх Україні.
"Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни мовиться", – підсумував глава держави.
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F-16 для України: коротко
- Ще раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба також розповідав, що підготовка українських пілотів на американських F-16 повинна стартувати у серпні. За його словами, паралельно з навчаннями відбуватиметься підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків.
- Після навчань в українському повітрі літатимуть перші F-16. Очікується, що це може статись до кінця першого кварталу 2024 року.
- Однак появі винищувачів передують багато нюансів, тому "графік може зсуватися". Зокрема, перед цим необхідно підготувати інженерів, техніків та інфраструктуру.
- Головком ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і винищувачі F-16, аби мати перевагу у повітрі.
- До речі, Данія завдяки швидшому введенню в експлуатацію літаків F-35 передасть Україні винищувачі F-16 на 2 роки раніше, ніж очікувалось.
Хто вже ввійшов до коаліції винищувачів для України / Інфографіка 24 Каналу