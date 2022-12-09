Тенденція непогана, – Ступак про перспективи отримання танків Leopard від Німеччини

У Німеччині повідомили, що Сполучені Штати закликали її надати Україні танки Leopard. Заява є обнадійливою, але рішення ухвалюватиме не одна людина й важливо, щоб це не затягнулося в часі.

Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він підкреслив, що тенденція щодо отримання озброєння є хорошою.

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Перспективи щодо отримання Leopard – непогані

Водночас Ступак закликав бути обережними у своїх очікуваннях. Так, Україна ще з початку повномасштабного вторгнення закликає партнерів надати нашим Збройним Силам військові літаки й досі очікує на них.

Що ж стосується Німеччини, то після того, як президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхав до Чернігова та 2 години посидів у бомбосховищі з українцями – вийшов "новою людиною". Він змінив свою позицію щодо надання військової допомоги нашій державі.

Відтоді Україна вже отримала від Німеччини 30 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Це свідчить про те, що німці переглянули своє відношення до допомоги нашій країні. Ба більше, забезпечивши собі більшу енергетичну стабільність німці вже перестають боятися Росію і часи співпраці з країною-агресоркою відходять.

Питання з танками буде вирішене. Не можу сказати чи це буде січень – лютий, чи лютий – березень, але тенденція непогана,

– зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

Ступак прокоментував перспективи отримання Україною Leopard: дивіться відео

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