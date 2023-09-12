Надання Україні ATACMS від США не розблокує німецькі Taurus, – Пісторіус

Україна продовжує вести перемовини з партнерами щодо передачі далекобійних ракет. Водночас у Німеччині заявили, що надання нам ATACMS не вплине на рішення Берліна щодо Taurus.

Відповідну заяву зробив перед журналістами міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Таким чином він натякнув, що не вдасться повторити історію з танками. Тоді США підштовхнули Німеччину, оголосивши про передачу своїх Abrams.

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Німеччина не орієнтується на США

Очільник оборонного відомства зазначив, що в рішенні про надання Україні крилатих ракет Taurus не орієнтуються на США. Власне, все більше видань і джерел кажуть, що наша держава отримає невдовзі ATACMS. Та й сам Володимир Зеленський висловив сподівання, що ці ракети нам передадуть цієї осені.

У цій війні немає автоматизму,

– заявив Борис Пісторіус 11 вересня.

Він додав, що наразі у Німеччині не можуть визначитися з тим, чи передавати Україні ракети Taurus.

Але він підкреслив, що Берлін не ухвалюватиме відповідне рішення лише тому, що аналогічне ухвалили у США. Себто, якщо у Вашингтоні заявлять, що таки дають ATACMS, чекати наступного дня подібного рішення від Берліна не варто.

Водночас варто пам'ятати про заяви Олафа Шольца. Німецький канцлер неодноразово натякав, що у питанні надання зброї Берлін і Вашингтон діятимуть спільно.

Питання щодо ракет Taurus просувається

Звернімо увагу на те, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у серпні відвідував Україну. Під час свого візиту він сказав, що ракети Taurus можуть бути на озброєння нашої держави під час цього контрнаступу.

Згодом очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман назвала того, хто блокує передачу Taurus. За її словами, єдиним, хто гальмує цей процес, є канцлер Олаф Шольц.

Тим часом 11 вересня до України приїжджала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Під час зустрічі із нею Дмитро Кулеба зазначив, що питання надання Україні ракет Taurus "просувається вперед".

Наразі Україна отримала крилаті ракети від Великої Британії та Франції. Мовиться про Storm Shadow і Scalp відповідно. Натомість США та Німеччина не поспішають ухвалювати аналогічні рішення, хоч питання тих же ATACMS стоїть від самого початку повномасштабного вторгнення.