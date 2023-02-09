Надання Україні західних винищувачів залежить від позиції 4 країн, – політолог

Зараз Україна активно веде перемовини про про дозвіл для надання військової авіації від європейських країн. Таке рішення може ухвалити одна з чотирьох країн ЄС.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він також повідомив, які перспективи України щодо вступу в ЄС та НАТО.

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Загородній зауважив, що літаки Україні можуть надати 4 країни, які виробляють або експортують їх. Для цього державам необхідно подати дозвіл.

Насамперед мовиться про Сполучені Штати Америки, Францію, яка має власне виробництво військових літаків, Швецію, яка має Gripen і Велику Британію. Від позиції цих країн залежить, чи будуть та в які строки будуть передаватися літаки,

– додав політолог.

Перемовини з Великою Британією стосуються і далекобійних ракет, насамперед ракет дальністю до 300 кілометрів, повідомив Загородній. Він підкреслив, що найімовірніше Британія не буде давати дозвіл на удари безпосередньо по території Росії.

Перспективи вступу України до НАТО та ЄС

Загородній вважає, що вступ України до Європейського Союзу не буде швидким, адже питання полягає у великих коштах, які потрібно буде давати Україні на дотації.

Польща – країна, що приблизно співмірна з площею та населенням, в свій час отримувала дотації на 90 мільярдів щорічно. Тому наріжним каменем стане питання, де брати ці кошти, наголосив мовець.

Натомість Загородній припускає, що Україна має хороші шанси, аби потрапити до НАТО. Наша держава значно посилить цей блок.

В разі інтеграції в НАТО Україна насамперед отримає безпеку. А безпека напряму пов'язана з економічним розвитком,

– наголосив експерт.

Однак і в цьому випадку Україна візьме додаткові витрати на себе в сенсі фінансування власної армії та ВПК, зауважив Загородній.

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