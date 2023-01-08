"Відчувається нарощування допомоги": чи готують Україну до нового контрнаступу

Сполучені Штати 6 січня оголосили найбільший пакет допомоги Україні, зокрема до нього увійде нова номенклатура озброєння. Утім, почати робити це треба було раніше.

З великим запізненням та "чайними ложечками", але партнери продовжують надавати нашій державі військову допомогу. Таку думку 24 Каналу висловив американський політик та лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус.

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Відчувається зростання військової допомоги

Сьогодні США починають більше тиснути на Європу, щоб вона надавала те, чого зараз найбільше потребує Україна. Так, днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова надавати нам легкі броньовані танки, які зараз необхідні ЗСУ для переходу у контрнаступ.

Відчувається зростання допомоги й з боку Німеччини. Ми сподіваємося, що нарешті почнуть надходити Leopard про які вже давно ведуться розмови, а їх усе немає,

– зауважив американський політик.

Однак наразі немає кількості та швидкості надання озброєння, якого потребує Україна. Отже, необхідно продовжувати тиск щодо допомоги як на Європейський Союз, так і адміністрацію Джо Байдена.

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Потрібно більше систем ППО

Пінкус зазначив, що проблемою є те, що Україні досі не надали необхідну кількість систем протиповітряної оборони, щоб "закрити" бодай найбільші обласні центри держави. Мовиться зокрема про енергетичні об'єкти, адже тоді це зменшило б проблеми українців з настанням зими.

Це не є меншою проблемою, тобто разом з наступальним озброєнням Україна гостро потребує систем протиповітряної оборони,

– сказав американський політик.

За його словами, партнери мають збільшити кількість систем ППО, які надають нашій державі. Тоді Україна зможе по всій лінії фронту перейти у наступ та повернути окуповані території, включно з Кримом.

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