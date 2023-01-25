Тепер F-16: Кулеба анонсував боротьбу за нову ціль для ЗСУ та України

Європейські друзі України взяли в роботу постачання нашій державі винищувачів F-16. Про це розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Нещодавно міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить.

До теми У Повітряних силах розповіли, для чого Україні літаки F-16

Кулеба анонсував боротьбу за F-16

Міністр закордонних справ розповів, що отримав запитання від одного європейського колеги, чи починати працювати над постачанням Україні літаків F-16. Отримавши ствердну відповідь, він пообіцяв, що візьме це в роботу.

Він знає, що робити. А ви маєте знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися. Як би сумно не було, не можна впадати в розпач. Як би не старалися воріженьки, вони згинуть як роса на сонці,

– написав Кулеба.

Він наголосив, що завжди потрібно вірити та багато працювати. Тоді все буде, адже Україна може все.

Варто прочитати Чи підтримає Вашингтон передачу F-16 Україні: посол США в ОБСЄ поділився прогнозом

Постачання Україні винищувачів

Міністр закордонних справ Нідерландів зазначив, що уряд його країни розгляне запит України щодо надання винищувачів "неупереджено". Він додав, що на їхнє постачання "немає табу".

Нідерланди відправляють лише те, що просить Україна. За його словами, Києву зараз насамперед потрібне важке озброєння, зокрема сучасні бойові танки.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер впевнений, що Вашингтон підтримає ідею союзників передати Україні F-16. Він очікує від Сполучених Штатів широкої підтримки партнерів, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок у посилення обороноздатності України.

Своєю чергою, радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що вже можна впевнено сказати про те, що питання надання Україні винищувачів, яке раніше було заблоковане, зараз стало розблокованим.

"Можна про винищувачі F-15 і F-16 вже говорити практично офіційно, але це питання логістичних переговорів", – вважає Подоляк.