Час Patriot настав: Кулеба під час масованої атаки говорив з Блінкеном

Українські високопосадовці не припиняють спілкуватися зі своїми західними колегами навіть під час повітряної тривоги. Так, Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном.

Про це міністр закордонних справ повідомив у своєму твітері. Він зазначив, що мав телефонний дзвінок з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном саме під час масованого ракетного обстрілу України.

Читайте також Нова потужна військова допомога від Німеччини: що поїде в Україну

Обговорили військову допомогу Україні

Кулеба зауважив, що під час розмови ні в кого не було сумнівів щодо того, що саме Росія відповідає за ракетний терор. І саме вона винна у наслідках атак як на території України, так і Польщі та Молдови.

Крім того, міністр закордонних справ висловив подяку США за оборонну допомогу. Він підкреслив, що передачу Україні систем ППО потрібно пришвидшити. Зокрема тому, що установки NASAMS уже продемонстрували свою ефективність. А ще він зауважив, що настав час для Patriot.

Що таке Patriot і чому Україна їх потребує

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс. Його використовувала армія США, а також її союзники. Самі ж установки виготовляє компанія Raytheon, чиї виробничі потужності розташовані у Сполучених Штатах.

Розробили ці системи ще у 1969 році. У жовтні 1980 року уже підписали перший контракт на виробництво ЗРК. А от у грудні наступного року комплекс уже поставили до війська США. Відтоді і донині ці установки прикривають небо.

Зауважимо, що три країни НАТО – Німеччина, Нідерланди та США – відправили 6 батарей комплексів у три міста на півдні Туреччини. Це зробили на запит турецького уряду. За допомогою цих ЗРК посилили протиповітряну оборону країни, поки у Сирії триває війна.

Україні ці установки теж допомогли б посилити протиповітряну оборону. Вони б стали частиною уже наявних систем ППО. І чим більше їх стане, тим вищі шанси прикрити небо від ворога.

Коротко про масовану ракетну атаку 17 листопада

Почнімо з того, що зранку повітряна тривога пролунала на Сході та Півдні. Невдовзі сирени попереджали про можливу атаку мешканців усієї України.

Ближче до пів на 9 стало відомо про вибухи у Дніпрі. Як зазначив заступник ОП Кирило Тимошенко, окупанти влучили у два об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що внаслідок цього постраждали мирні мешканці.

На Київщині також чули про вибухи. Невдовзі стало відомо про ефективну роботу ППО як у самій столиці, так і в області. Вдалося знищити як крилаті ракети, так і дрони-камікадзе, якими намагалися атакувати вороги.

Також відомо, про влучання на Одещині. Згідно з оновленими даними, окупанти поцілили в логістичний об'єкт. Решту ракет таки вдалося збити силам ППО.

Варте уваги – нові деталі масованого ракетного удару по Україні: дивіться відео