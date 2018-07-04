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Надія Кіченок з перемоги стартувала у парному розряді Wimbeldon

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Анастасія Родіонова разом з Надією Кіченок
Анастасія Родіонова разом з Надією Кіченок / btu.org.ua

Українка Надія Кіченок разом з Анастасією Родіоновою з Австралії виграли матч першого кола тенісного турніру Wimbeldon із призовим фондом 15 млн 982 тис фунтів стерлінгів, що триває у Великій Британії.

Поєдинок тривав 1 годину і 13 хвилин. У першій партії Кіченок і Родіонова оформили два брейки, а у другому сеті - один. За весь матч Надія і Анастасія не віддали суперницям жодного гейму на своїй подачі.

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Надії Кіченок раніше двічі вдавалося пройти перший раунд на Wimbldon (2014, 2017) в парному розряді. Свій особистий рекорд на мейджорах 25-річна українка встановила цьогоріч в Австралії, де пробилася до 1/8 фіналу.

36-річна представниця Австралії Анастасія Родіонова за свою кар'єру тричі доходила до чвертьфіналу Winbeldon в парі (2002, 2011, 2014 року).

Наступну гру Надія та Анастасія проведуть з переможницям протистояння Тімея Бабош (Угорщина)/Кристина Младенович (Франція) - Мію Като/Эрі Ходзумі (обидві - Японія).

Надія Кіченок (Україна) / Анастасія Родіонова (Австралія) - Анастасія Павлюченкова (Росія) / Саманта Стосур (Австралія) 2:0 (6:2, 6:4)

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 канал
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