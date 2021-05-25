Захід одразу ж гостро відреагував на затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську. Батько висловив сподівання, що саме тиск ЄС допоможе звільнити його сина.
Про це Дмитро Протасевич сказав у інтерв'ю. Він наголосив, що йому важко припустити, чим закінчиться історію з затриманням його сина.
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"Звісно, віримо у краще. Я сподіваюсь, що реакцію світової спільноти матиме вплив на режим Лукашенка. Я завжди думав, що це влада, але ні – це режим", – наголосив Дмитро Протасевич.
Він також надіється, що саме Захід допоможе змінити ставлення до людей в Білорусі, а також до політичних в'язнів, яким вже признали і Романа Протасевича.
Ми надіємось, що це дасть гарний результат і Романа випустять під тиском Євросоюзу,
– підсумував Дмитро Протасевич.
Дивіться інтерв'ю з Дмитром Протасевичем та Олегом Алкаєвим: відео
Що відомо про затримання Протасевича
- Затримання Протасевича та його дівчини відбулось у Мінську 23 травня 2021 року.
- Літак, у якому вони перебували, примусово здійснив посадку у столиці Білорусі через повідомлення про замінування.
- Як виявилось після приземлення – вибухівки немає, це фейк. Натомість одразу ж відбулось затримання.
- Світова спільнота засудила дії білоруської влади та закликала відпустити Протасевича.
- У ЄС готуються пакет нових санкцій щодо Білорусі.
- Також відомо про те, що низка країн заборонила авіасполучення з Мінськом. Серед них і Україна.