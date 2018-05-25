Надмірна вага людини тісно пов'язана з браком вітаміну D, – науковці

Науковці з Нідерландів заявили, що людям з надмірною вагою потрібно стежити за концентрацією вітаміну D у крові.

Голландські вчені залучили до досліджень людей із зайвою вагою у віці від 45 до 65 років, передає Мaximum.

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Дослідники оцінили об'єм жирових відкладень і рівень вітаміну D у кожного добровольця. В результаті з'ясувалось, що у найбільш пишнотілих людей кількість цього вітаміну значно нижча.

Зокрема, відкладення абдомінального жиру в області живота у чоловіків найчастіше пов'язані з дефіцитом вітаміну D. Однак вчені наразі не можуть пояснити – чим це зумовлено.

Науковці зазначають, що людям, хто має схильність до зайвої ваги або ожиріння, варто замислитись над споживанням вітаміну D – важливо стежити за його концентрацією у крові.

Оскільки найбільшу користь отримання цього вітаміну робить сонце, повним людям рекомендують влітку у сонячну погоду не ховатися у затінку.