Надпотужний вибух прогримів у Мелітополі біля залізниці: могли здетонувати боєприпаси ворога
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух у районі залізничного депо. "Бавовна" завітала до окупантів вранці 14 квітня.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник міста Іван Федоров. За його словами, вибухи у цьому районі лунають вже не вперше.
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Ймовірно, здетонували боєприпаси росіян
Ранок для ворога розпочався зовсім негарно – у місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці й залізничного депо. Деталі повідомимо згодом,
– повідомив Федоров.
Він додав, що в цьому районі міста загарбники концентрують техніку та боєприпаси. Крім того, за словами Федорова, на базі депо ворог розмістив ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, "але ще не повністю зруйнована".
Цікаво, що колаборант Володимир Рогов теж підтвердив вибух у місті. Однак, як і очікувалось, окупант стверджує, що причиною вибуху став нібито газовий балон в одному з гаражів на вулиці Радищева, 58.
Доволі сумнівним є той факт, що вибух газового балона чули навіть в навколишніх селах.
Ситуація в Мелітополі: останні новини
- Федоров розповів, що ввечері 13 квітня в районі мелітопольського аеродрому чули перестрілку і вибухи. Мер міста припускає, що, швидше за все, це було через те, що окупанти щось не поділили між собою.
- Окупанти у Мелітополі відчувають швидкий кінець, тому розповідають росіянам, як можна виїхати з міста. Плани евакуації жителям міста роздають просто посеред вулиць.
- Такі переживання загарбників виправдані, адже за два тижні наші військові знищили 15 розташувань окупантів у Запорізькій області. З них – 7 угрупувань загарбників ліквідували безпосередньо у Мелітополі.
- Крім того, 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі вночі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.