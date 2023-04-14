Надпотужний вибух прогримів у Мелітополі біля залізниці: могли здетонувати боєприпаси ворога

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух у районі залізничного депо. "Бавовна" завітала до окупантів вранці 14 квітня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник міста Іван Федоров. За його словами, вибухи у цьому районі лунають вже не вперше.

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Ймовірно, здетонували боєприпаси росіян

Ранок для ворога розпочався зовсім негарно – у місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці й залізничного депо. Деталі повідомимо згодом,

– повідомив Федоров.

Він додав, що в цьому районі міста загарбники концентрують техніку та боєприпаси. Крім того, за словами Федорова, на базі депо ворог розмістив ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, "але ще не повністю зруйнована".

Цікаво, що колаборант Володимир Рогов теж підтвердив вибух у місті. Однак, як і очікувалось, окупант стверджує, що причиною вибуху став нібито газовий балон в одному з гаражів на вулиці Радищева, 58.

Доволі сумнівним є той факт, що вибух газового балона чули навіть в навколишніх селах.

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