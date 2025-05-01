Надра залишаться українськими: Свириденко розкрила деталі угоди про копалини

Україна та США 1 травня підписали угоду про корисні копалини. Нині стало відомо, що документ закріплює важливі для нашої країни пункти, і при цьому залишається вигідною для обох держав.

Ба більше, надра залишаються в українській власності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву першої віцепрем'єр-міністерки України, міністерки економіки України Юлію Свириденко в ефірі телемарафону.

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Що відомо про угоду між Україною та США

Свириденко повідомила, що, згідно з умовами угоди про корисні копалини, надра залишаються в українській власності. Також буде створений спеціальний фонд 50/50 між Україною та США.

Слід наголосити, що умови угоди також не передбачають змін у процесах приватизації чи управлінні державними компаніями – вони й надалі належатимуть Україні.

Саме українська держава визначає, де і що видобувати. І надра залишаться в українській власності. Це закріплено угодою. Друге, це, звичайно, що наша національна власність захищена. Угода не передбачає змін процесу приватизації, змін в управлінні державними компаніями,

– повідомила Свириденко.

Вона також наголосила, що важливою деталлю є й те, що угода не передбачає жодних боргів України чи згадок про боргові зобов'язання перед США.

Свириденко додала, що угода про копалини дозволить Україні та США збільшити свій економічний потенціал завдяки рівномірній співпраці та залученню іноземних інвестицій. Крім того, міністерка зауважила, що угода жодним чином не змінює євроінтеграційний курс України та повністю відповідає Конституції.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США створюють інвестиційний фонд із рівним розподілом внесків для розвитку надрового сектору. також прем'єр розкрив основні умови підписаної угоди.