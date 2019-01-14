Надрезультативний легіонер вперше визнаний найкращим баскетболістом місяця в Україні

За звання найкращого баскетболіста Суперліги Парі-Матч у грудні точилася справжня боротьба. Якщо тренери віддавали перевагу Делвану Грему з харківського "Політехніка", то у голосуванні вболівальників перемогу отримав харизматичний Кирило Фесенко з "Дніпра"

У підсумку найціннішим баскетболістом Суперліги Парі-Матч у грудні став "політехнік" Делван Грем. Ігрові показники форварда з Харкова минулого місяця: вражаючі дабл-дабл у кожній грі і рейтинг ефективності не нижче 23 – 21,8 очок та 13,5 підбирань у середньому за гру. Лідер "Політехніка" став одним із найефективніших гравців грудня (РЕ 28).

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Другим став Кирило Фесенко, третім Кейт Омера. Четверту та п'яту сходинку посіли два претенденти: Олександр Мішула та Малік Трент.