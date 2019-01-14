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      Надрезультативний легіонер вперше визнаний найкращим баскетболістом місяця в Україні

      39 Читать новость на русском
      Делван Грем
      Делван Грем / ФБУ

      За звання найкращого баскетболіста Суперліги Парі-Матч у грудні точилася справжня боротьба. Якщо тренери віддавали перевагу Делвану Грему з харківського "Політехніка", то у голосуванні вболівальників перемогу отримав харизматичний Кирило Фесенко з "Дніпра"

      У підсумку найціннішим баскетболістом Суперліги Парі-Матч у грудні став "політехнік" Делван Грем. Ігрові показники форварда з Харкова минулого місяця: вражаючі дабл-дабл у кожній грі і рейтинг ефективності не нижче 23 – 21,8 очок та 13,5 підбирань у середньому за гру. Лідер "Політехніка" став одним із найефективніших гравців грудня (РЕ 28).

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      Другим став Кирило Фесенко, третім Кейт Омера. Четверту та п'яту сходинку посіли два претенденти: Олександр Мішула та Малік Трент.

      Теги: Спорт чемпіонат України з баскетболу Баскетбол БК Політехнік
      Джерело: 24 Канал
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