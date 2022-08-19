Надвечір у Криму знову "бавовна": окупанти запевняють, що в Євпаторії та Севастополі працює ППО

Сьогодні ввечері у Криму знову лунають вибухи. Тепер естафету перейняла Євпаторія. Російські загарбники кажуть, що над містом працює ППО. Згодом вибухи пролунали у Севастополі.

Ввечері 19 серпня у небі над Євпаторією почались яскраві спалахи. Жителів міста налякали вибухи. Окупаційна "влада" півострова одразу взялась заспокоювати містян, що працює ППО.

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"Це вже не смішно": люди налякані вибухами у Євпаторії

Жителі Євпаторії діляться відеозйомкою того, що відбувається у місті. На задньому фоні можна почути, що "це вже не смішно". Один з чоловіків зауважив, що збирає речі і "валить".

Також місцеві жителі повідомили журналістам "Суспільного", що крім Євпаторії вибухи чутно у сусідньому селищі Заозерне.

Тим часом телеграм-канали у Криму повідомляють, що пусків ракет у Євпаторії було 2. І, скоріше за все, ціль таки збили. Але що за ціль – невідомо.

Наші джерела повідомляють, що "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією". Що за ціль, поки що мовчать. Пусків ракет було два,

– мовиться у повідомленні.

У Севастополі та Керчі теж "хлопки"

Трішки пізніше вибухи пролунали у Севастополі. Чи є влучання у ціль наразі невідомо, проте у небі чітко видно роботу ППО. Зауважимо, що вибухи у Севастополі лунають другий вечір підряд.

Але на цьому все не закінчилось. Після Севастополя вибухи пролунали у Керчі. Місцеві жителі кажуть, що там теж працює ППО.

Окупанти запевняють, що Крим "під надійним захистом"

"Радник" головного гауляйтера криму сергія аксьонова олег крючков запевняє, що Крим під надійним захистом.

У Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО, Крим під надійним захистом,

– заявив окупант крючков.

Нагадаємо, що сам аксьонов вже втік з Криму. Тож усе, що відбувається у Криму, тепер коментує його "радник".

Вибухи у Криму: хронологія "бавовни"

Вперше вибухи у Криму пролунали 9 серпня. Вдарило по авіабазі Саки під Новофедорівкою. Росіяни не визнали, що це був "приліт".

Після цього вибухи на півострові пролунали 16 серпня. Тоді "бавовна" прийшла у Джанкойський район та пошкодила залізницю і трансформаторну станцію. Того ж дня лунали вибухи у військовій частині окупантів.

Згодом "бавовна" у Криму була ввечері 18 серпня. Спершу пролунали потужні вибухи у Керчі поруч з кримським мостом. Окупанти заявили, що спрацювала ППО.

Трішки пізніше пролунали вибухи на аеродромі у Бельбеку. Після цього Севастопольському районі оголосили повітряну тривогу, почали лунати сирени. На місце вибуху помчали машини "МНС". Про наслідки ударів досі нічого невідомо.

Зауважимо, що 19 вересня потужні вибухи пролунали й у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Що трапилось наразі невідомо, також не повідомляється про наслідки вибухів. Сподіваємось, це працюють ЗСУ.

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