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Надя Дорофєєва поділилася секретами, як залишатися у формі

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Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / Фото з Іnstagram

Вокалістка гурту "Время и стекло", співачка Надя Дорофєєва поділася, як встигає робити безліч справ і залишатися енергійною та в чудовому настрої.

Про це Надя розповіла сайту Сosmo.

Усе за графіком

Дорофєєва зізнається, що її життя просто-таки розписане по графіку.

"Все планую заздалегідь, через що у мене практично немає вільного часу. З іншого боку, коли плануєш, більше встигаєш. Перевірено!" – поділилася співачка.

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Особисте життя

І у мене, і у Вови (чоловік Наді – український співак та ведучий Володимир Дантес) – складні графіки, тому ми рідко можемо побути удвох. Але вихід є: коли з'являється вільний час і виникає мільйон справ, можна скасувати 90 відсотків з них, щоб провести хоча б годинку разом, - каже Дорофєєва.

Не забувати про відпочинок

Співачка уже три роки перебуває а дуже активному робочому режимі і розпорядок дня частіше ненормований. Надя намагаюся планувати свій день, щоб встигати побільше і залишити трохи часу на відпочинок.

"Зупинитися дуже складно, доводиться іноді гальмувати себе, щоб просто виспатися", – додає співачка.

Цінувати близьких

"Виділяти між концертами час для рідних практично не вдається, тому я дуже ціную кожну хвилину, проведену з ними", – розповідає Дорофєєва.

Займатися улюбленою справою

За словами Наді, весь вільний час вона присвячує саморозвитку, зокрема, артистка ходить на вокал або займається спортом.

Догляд за шкірою обличчя

Головне б’юті-правило співачки – ніколи лягати спати нафарбованою. Також Надя намагається пити багато води і користуюся доглядовою косметикою однієї лінійки за рекомендацією косметолога.

Вважаю очищення шкіри дуже важливим. Нещодавно зробила відвар ромашки, заморозила його і тепер протираю обличчя кубиками льоду. Ще я – фанат корейських масок для обличчя, особливо зволожуючих,
– ділиться Надя секретами краси.

Шукати натхнення

Дорофєєва каже, що її надихають добрі справи та хороша музика, а подорожі з чоловіком і красиві міста наповнюють силами.

Створювати собі маленькі радості

"Ніколи і ні за що не відмовлюся від смачної їжі – це моє джерело радості", – розповідає співачка.

Теги: Новини України LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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