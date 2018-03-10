Надя Дорофєєва поділилася секретами, як залишатися у формі
Вокалістка гурту "Время и стекло", співачка Надя Дорофєєва поділася, як встигає робити безліч справ і залишатися енергійною та в чудовому настрої.
Про це Надя розповіла сайту Сosmo.
Усе за графіком
Дорофєєва зізнається, що її життя просто-таки розписане по графіку.
"Все планую заздалегідь, через що у мене практично немає вільного часу. З іншого боку, коли плануєш, більше встигаєш. Перевірено!" – поділилася співачка.
Читайте також: Надя Дорофєєва відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку: стильні образи співачки
Особисте життя
І у мене, і у Вови (чоловік Наді – український співак та ведучий Володимир Дантес) – складні графіки, тому ми рідко можемо побути удвох. Але вихід є: коли з'являється вільний час і виникає мільйон справ, можна скасувати 90 відсотків з них, щоб провести хоча б годинку разом, - каже Дорофєєва.
Не забувати про відпочинок
Співачка уже три роки перебуває а дуже активному робочому режимі і розпорядок дня частіше ненормований. Надя намагаюся планувати свій день, щоб встигати побільше і залишити трохи часу на відпочинок.
"Зупинитися дуже складно, доводиться іноді гальмувати себе, щоб просто виспатися", – додає співачка.
Цінувати близьких
"Виділяти між концертами час для рідних практично не вдається, тому я дуже ціную кожну хвилину, проведену з ними", – розповідає Дорофєєва.
Займатися улюбленою справою
За словами Наді, весь вільний час вона присвячує саморозвитку, зокрема, артистка ходить на вокал або займається спортом.
Догляд за шкірою обличчя
Головне б’юті-правило співачки – ніколи лягати спати нафарбованою. Також Надя намагається пити багато води і користуюся доглядовою косметикою однієї лінійки за рекомендацією косметолога.
Вважаю очищення шкіри дуже важливим. Нещодавно зробила відвар ромашки, заморозила його і тепер протираю обличчя кубиками льоду. Ще я – фанат корейських масок для обличчя, особливо зволожуючих,
– ділиться Надя секретами краси.
Шукати натхнення
Дорофєєва каже, що її надихають добрі справи та хороша музика, а подорожі з чоловіком і красиві міста наповнюють силами.
Створювати собі маленькі радості
"Ніколи і ні за що не відмовлюся від смачної їжі – це моє джерело радості", – розповідає співачка.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00