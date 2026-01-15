Є лише три винятки: уряд пояснив, як змінилися правила комендантської години
- Комендантська година в Україні не скасовується, але дозволяється нічне пересування в деяких випадках.
- Рішення про тимчасову зміну правил комендантської години приймаються за участі військового командування та Рад оборони.
В Україні через складну ситуацію з електроенергією не скасовують комендантську годину, а дозволяють в деяких випадках пересуватися вулицями вночі. Йдеться про таку потребу лише в деяких місцях.
Про це пише 24 Канал з посиланням на віцепрем'єра з відновлення – міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу.
Що відомо про зміни в комендантській годині?
Рішення щодо введення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці не означає, що комендантська година скасовується. Існують лише тимчасові випадки, коли її правила можна порушити.
Так визначено, що під час комендантської години дозволятиметься:
- забезпечувати роботу критичних об’єктів;
- надавати безпечний доступ до Пунктів незламності;
- підтримувати роботу Пунктів у надзвичайних умовах.
Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може,
– повідомив Кулеба.
Міністр зазначив, що таке рішення дозволило гнучко реагувати на тривалі відключення тепла чи електроенергії й при цьому не порушувати безпекові рішення.
Паралельно з цим держава планує посилити роботу Пунктів незламності. Наразі службовці проводять загальнонаціональний аудит й перевіряють місця забезпечення людей. Так, за інформацією Олексія Кулеби, вже перевірили понад 10 тисяч пунктів. Багатьох з них поповнюють комплектами з усім необхідним.
Що відомо про запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці України?
Володимир Зеленський оголосив, що в Україні вводиться режим надзвичайної ситуації саме в енергетичній сфері. Це означає, що уряд отримає можливість діяти швидше й без зайвої бюрократії. Наприклад, без проблем буде можливо підключати резервні джерела енергії до мережі та реагувати на ймовірні пошкодження.
У зв'язку з цим президент заявив, що правила комендантської години можуть дещо змінити. Її можуть не застосовувати для частини міст і громад, якщо безпекова ситуація це дозволяє.
Через російські обстріли енергетичної інфраструктури та сильні морози в Україні виникли серйозні проблеми з подачею електрики. У ряді областей вже діють тимчасові аварійні відключення, а графіки планових вимкнень поки не застосовуються в окремих регіонах.