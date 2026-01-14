Зеленський пояснив, що означитиме надзвичайна ситуація в енергетиці
- Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання.
- Буде скасовано комендантську годину в частині міст та громад та розширено імпорт електрики.
Володимир Зеленський оголосив про запровадження в енергетиці України стану надзвичайної ситуації. Президент сказав, на які зміни очікувати.
За словами політика, уряд максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Йдеться про уникнення будь-яких бюрократичних процедур, передає 24 Канал із посиланням на звернення президента.
Дивіться також В Україні планують змінити правила комендантської години на тлі морозів
Що перебачає надзвичайний стан в енергетиці?
Крім того, глава держави доручив скасувати комендантську годину для частини міст і громад, де це дозволяє безпекова ситуація. Такий крок допоможе людям отримати максимальний доступ до пунктів підтримки, а бізнесу – спланувати роботу раціонально.
Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
- Нагадаємо, що з 15 січня вечора у Києві мають покращитися графіки відключень. Це відбудеться лише за умови, якщо не буде повторних атак.
- Новообраний міністр енергетики Денис Шмигаль вважає, що енергетична криза в Києві виникла через недостатню підготовку до російських обстрілів. Він навів у приклад Харків, який на відміну від столиці, підготував мобільні котельні та генерацію.
- До слова, станом на 14 січня 400 багатоповерхівок у Києві залишаються без опалення. За словами мера Віталія Кличка, до кінця дня частині будинків мають відновити теплопостачання.
- У ДТЕК зазначили, що світло в жителів міста щодня є три години, а приблизно 10 і більше – електропостачання відсутнє. Інфраструктура серйозно пошкоджена, а погода додає проблем. Тому такі умови – вимушені.