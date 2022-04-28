"Нафарширували танк тротилом і гатимо посеред села": СБУ перехопила цинічну розмову окупантів

28 квітня 2022 , 13:38
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Джерело:

СБУ

Вбивства мирних українців становлять потіху для російських військових. Окупанти радісно діляться одні з одними історіями про свої злочини.

Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських загарбників. У ній один з рашистів розповів, як вони вкрали танк.

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Йдемо зараз укропів трошити. Віджали у них танк, в*бали у нього пів тонни тротилу. На*башили його болтами, гайками, ху*ками. Обвішали його мінами, зробили з нього дистанційне управління. Зараз на пульті його в село запустимо. Посеред села, як йо*немо! Там буде бабах,
– сказав рашист.

Ворожого військового абсолютно не бентежить, що у селі живуть мирні люди. Навпаки – він з захватом розповідає про криваві плани.

Дивіться відео з перехопленою розмовою окупантів:

 

У СБУ наголосили, що цю інформацію використають у міжнародних судах, щоб покарати вбивць.

Про що говорили окупанти у попередніх перехоплених розмовах

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Автор: Софія Мінджоса