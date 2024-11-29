У Ростовській області палає нафтобаза"Атлас": росіяни бідкаються на атаку БпЛА

На території Ростовської області скаржаться про атаку безпілотників у ніч проти 29 листопада. Цікаво, що після роботи "пво" над нафтобазою "Атлас" у регіоні видно яскраву заграву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Зауважимо, що цей ворожий об'єкт вже був під атакою українських дронів.

Дивіться також Росію атакували дрони вночі: де лунали вибухи та що відомо про наслідки

Що відомо про пожежу на нафтобазі

Ще напередодні ввечері, орієнтовно о 23:44 російські моніторингові канали повідомили про атаку безпілотників на Ростовську область. Зазначали, що у регіоні працюють сили протиповітряної оборони, однак вочевидь "робота пво" призвела до наслідків на одному з ворожих об'єктів.

У мережі з'явилася інформація про пожежу на території нафтобази "Атлас", розташованої у Кам'янському районі. Відомо, що вона є частиною російського військово-промислового комплексу та забезпечує окупаційну армію на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Щось сильно горить у районі нафтобази "Атлас" під Кам'янськом. Невже знову прилетіло,

– пишуть місцеві пабліки.



Пожежа у районі нафтобази "Атлас" / Фото росЗМІ

Таким чином нафтобаза спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил Росії. У серпні 2020 року на базі комбінату навіть відбулися спільні навчання міноборони Росії та "Росрезерву, до якого вищезгаданий об'єкт належить.

У Ростовській області горить нафтобаза: дивіться відео

"Усі, хто їде М-4 Дон біля Кам'янська, спостерігають факел на нафтобазі "Атлас". О першій годині ночі летіли чотири дрони, три збили, один врізався в резервуар, повідомляють очевидці", – бідкаються у російських телеграм-каналах.

Зауважимо, що за попередніми даними українських моніторингових каналів, загоряння виникло не внаслідок роботи ППО, а через влучання. Водночас вороже Міноборони бреше про ліквідацію щонайменше 30 безпілотників на території Ростовської області.

Загоряння на території нафтобази "Атлас": дивіться відео

Нагадаємо, ще у серпні 2024 року у результаті спільної роботи ГУР та ССО було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" у Ростовській області Росії, внаслідок чого виникла пожежа в резервуарах. Тоді об'єкт атакували за допомогою ударних БпЛА українського виробництва.