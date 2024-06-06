Нафтобаза в Бєлгородській області Росії палала в результаті операції ГУР, – джерело
Джерело:"Українська правда"
У Росії палала чергова нафтобаза. Це була операція Головного управління розвідки.
Атака дронів на нафтобазу у Бєлгородській області – результат роботи українських розвідників. Про це пишуть ЗМІ із посиланням на джерела.
Дивіться також Артилерійські снаряди вже почали надходити на фронт, але потрібен час, – ISW
Цілі уражено
Джерело не надає жодних подробиць щодо атаки. Однак зазначає, що цілі було уражено.
Водночас місцева влада Бєлгородської області наполягає, що внаслідок атаки дрона-камікадзе і вибуху сталося загоряння одного з резервуарів.
Там, як завжди, говорять про те, що ніхто не постраждав. Останнім часом російські НПЗ та інші об'єкти нафтопереробної промисловості часто опиняються під ударом дронів. Цікаво, що 28 травня російське Міністерство енергетики оголосило про припинення надання тижневої статистики про виробництво автобензину та дизельного пального. Відомство заявило, що таке рішення ухвалено "враховуючи поточну геополітичну обстановку", передають російські ЗМІ.
У Краснодарському краї вночі спалахнула пожежа на НПЗ
- Ніч на 6 червня у Росії важко назвати спокійною.
- Стало відомо, що у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.
- Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер". Там також поширили відповідні супутникові знімки.