Нафтобаза та електропідстанція: дрони СБУ успішно полювали на території Росії

Уночі 13 травня у низці областей Росії лунали вибухи, а окупанти бідкалися на атаку дронів. Унаслідок атаки було пошкоджено підстанцію, а також нафтобазу.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. За даними наших джерел, цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Бєлгородській областях.

До теми Горіла підстанція та лунали вибухи: де розташована Липецька область, яку вночі атакували дрони

Дрони СБУ успішно атакували об'єкти на території Росії

Уночі 13 травня окупанти бідкалися на атаку безпілотників та заявляли про вибухи у 3 областях: Бєлгородській, Курській та Липецькій. Пропагандисти заявили, що буцімто "все збили", втім реальний стан справ зовсім інший.

Так, як повідомляють джерела 24 Каналу, дрони СБУ успішно відпрацювали по нафтобазі "Осколнафтопостачання" біля населеного пункту Старий Оскол та по підстанції "Єлецька" потужністю 500 кіловат.

Зокрема, росіяни у місцевих телеграм-каналах всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області, а губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції "Єлецька". До слова, вона живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.



У мережі росіяни обговорюють вибухи / Скриншот наданий 24 Каналу

Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться,

– зазначило поінформоване джерело.

Вибухи у Липецькій області: дивіться відео (Відео надане 24 Каналу)

Чергова тривожна ніч для ворога