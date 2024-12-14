Де розташований російський Орел, який могли атакувати БпЛА: показуємо на карті

У ніч на 14 грудня в російському Орлі прогриміли вибухи, після чого у мережі з'явилася низка повідомлень і відео від громадян країни-агресорки з пожежею на невідомому об'єкті.

За попередньою інформацією, загоряння спалахнуло на одній із нафтобаз. Де саме розташований російський Орел та як далеко він від української території – показує 24 Канал.

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Де розташований Орел у Росії

Російські телеграм-канали, посилаючись на повідомлення очевидців, повідомили про атаку на нафтобазу в російському Орлі. За попередньою інформацією, під ударом опинилася нафтобаза "Сталевий кінь", є дані про загоряння в одному із резервуарів об'єкта.

Місто Орел є адміністративним центром Орловської області Росії, розташований у європейській частині країни-агресорки. По прямій від північно-східного українського кордону до нього мінімум 160 кілометрів, подекуди показник сягає понад 200.

Де розташоване місто Орел в Росії: показуємо на карті

Зауважимо, що детальнішої інформації стосовно наслідків ймовірного влучання на нафтобазу в Орлі станом на цю хвилину оприлюднено не було. Вочевидь усі подробиці атаки на російське місто, радше за все, оприлюднять згодом.