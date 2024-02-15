Де розташована російська нафтобаза "Польова", яку вночі атакувало ГУР: показуємо на карті

У ніч з 14 на 15 лютого безпілотники атакували нафтобазу "Польова" у Курській області. Успішну спецоперацію зі знищення російського об'єкта провело Головне управління розвідки.

Унаслідок влучання дрона, спалахнула масштабна пожежа. Де розташована нафтобаза "Польова" – розповідає 24 Канал.

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У Росії знову горить нафтобаза

У ніс проти 15 лютого 2024 року дрони атакували нафтобазу "Польова", що у Курській області. Після вибухів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, кадрами якої ділилися у мережі російські телеграм-канали.

До слова, рятувальники й досі не ліквідували пожежу на нафтобазі. Губернатор Курської області Старовойт у мережі повідомив, що 165 пожежників намагаються приборкати вогонь, але, судячи з опублікованих кадрів, виходить в окупантів це не дуже успішно.

У Курську й досі горить нафтобаза: дивіться відео

Нафтобаза "Польова" розташована в однойменному селі Польова у Курській області. Це село і нафтобаза перебувають за понад 160 кілометрів від кордону з Україною.

Дивіться на карті, де розташована нафтобаза, яку атакувало ГУР

Згідно з даними, які вдалося знайти у мережі, ТОВ "Нафтобаза Польова" з'явилося у Курській області не так давно – у 2017 році. Виторг компанії за 2022 рік склав 36,5 мільйона рублів, а чистий прибуток – 3,3 мільйона рублів.

Що відомо про вибухи на нафтобазі "Польова"