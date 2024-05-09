За 100 кілометрів від Кримського мосту: де розташована нафтобаза ворога, яку сьогодні атакували

У Краснодарському краї Росії сьогодні, 9 травня, зазнала атаки нафтобаза. Надзвичайна ситуація сталась в селі Юрівка, під Анапою. Селище розташоване недалеко від Кримського мосту.

24 Канал показує, де саме розташоване селище Юрівка, яке зазнало атаки дронів.

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Селище Юрівка розташоване недалеко від Кримського мосту, усього якихось 100 кілометрів.

Село розташовано за 22 кілометри на північний схід від центру Анапи, залізнична станція Юровський на лінії Кримська — Порт Кавказ.

Юрівка на карті:

Більше про атаку

. Юрівка — село в Краснодарському краї, входить до складу муніципального утворення місто-курорт Анапа. Центр Первомайського сільського округу. Населення — 3 465 мешканців.

Спочатку влада Росії повідомила про атаку 6 безпілотників, прицьому місцеві жителі зазначали у мереді, що їх було щонайменше 7.

Звісно, окупанти заявили, що нібито всі дрони було подавлено засобами РЕБ. Втім визнали, що деякі впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа, пошкоджено кілька резервуарів.

До ліквідації пожеі залучали 62 людини і 20 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії 25 осіб і 7 одиниць техніки.