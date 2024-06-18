Нафтобазу в Краснодарському краї Росії уразили українські ракети "Нептун", – ЗМІ

В ніч на 18 червня українські ракети "Нептун" атакували російську нафтобазу. Це сталося в Темрюкському районі Краснодарського краю Росії.

За даними російських ЗМІ, вночі 18 червня мешканці Темрюкського району скаржилися на вибухи.

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Ракети атакували нафтобазу

Офіційної інформації про вибухи в Краснодарському краї від місцевої влади або міноборони Росії не з'явилось.

За попередньою інформацією, ракети вдарили по терміналу з перевалки наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ "Югнефтехимтранзит".

Де знаходиться Темрюкський район на карті:

Журналісти також повідомляли, що внаслідок удару виникла пожежа, було пошкоджено трубопровід та технічні приміщення. Водночас, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також раніше стало відомо, що БпЛА атакували Азов – місто, яке розташоване за 35 кілометрів від Ростова-на-Дону. Там дрони уразили на важливі об'єкти, зокрема, сховище нафти "ДонТермінал" та завод "Азовпродукт".