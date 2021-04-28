У "Нафтогазі" не знають, чому звільнили Коболєва, – ЗМІ

У "Нафтогазі" поки не назвали причин, чому звільнили главу правління компанії Андрія Коболєва. Наразі там вивчають інформацію про це.

Про це виданню повідомило джерело в "Нафтогазі". У пресслужбі компанії також заявили, що поки не коментують цю новину і вивчають усі деталі.

Увага Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу"

Водночас співрозмовник розповів, що причини звільнення теж поки не називають. Однак кажуть, начебто процедура була порушена.

Причини звільнення Коболєва: що відомо

Джерел "РБК-Україна" в Кабміні розповіло, що ініціаторами звільнення Коболєва були Міністерство енергетики і Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

У "Економічній правді" спершу повідомили, що Коболєв сам подав заяву про відставку.

Згодом політик на своїй сторінці у фейсбуці розповів, що "жодних заяв не писав".

Довідка.