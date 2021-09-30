У "Нафтогазі" заявили про шанси зупинити "Північний потік-2"

США можуть ввести санкції проти "Північного потоку-2" вже у грудні 2021 року. "Нафтогаз" активно працює над конкретними юридичними інструментами для того, щоб запобігти функціонуванню російського газопроводу.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила Світлана Заліщук – радниця голови "Нафтогазу". За її словами, законодавство США сьогодні є дуже перспективним.

До теми США можуть запровадити санкції проти "Північного потоку-2" вже у грудні

Заліщук вважає, що США зможе накласти повторні санкції на "Північний потік-2" без адміністрації Джо Байдена. Вони зможуть уникати чи обмежувати санкції, які президент США раніше використав.

У чому перспективність закону

Речниця зазначила, що незабаром має відбутись голосування у Сенаті США за проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік. Відповідний закон є важливим і перспективним.

Найскладніший етап проходження закону був саме в Палаті представників. Ми маємо позитив, бо знаємо, що в Сенаті є більшість. За попередніми даними, саме вони готові проголосувати за цей закон. Світлана Заліщук Радниця голови "Нафтогазу"

У документі передбачили нові санкції проти Росії та допомогу Україні.

Радниця відзначила, Конгрес жодного разу не "провалював" голосування. "Це один із найважливіших елементів законотворчого процесу в США, бо мовиться про безпеку Штатів", – розповіла вона.

Заліщук: Шанс на повторні санкції є

На думку Заліщук, в України є велика ймовірність на запровадження повторних санкцій щодо "Північного потоку-2".

Якщо будуть санкції проти "Північного потоку-2", то на будь-яку європейську компанію, яка вступає у відносини з оператором газопроводу, вони також поширюватимуться автоматично,

– наголосила радниця.

За словами Заліщук, санкції передбачають замороження кредитів та неспроможність працювати з банками. Саме тому жодна європейська компанія не наважується працювати з підсанкційними компаніями.

"У санкціях є і роль української держави. Ми дуже активно працюємо з Конгресом. Існує роль і "Нафтогазу", і дипломатів", – підкреслила радниця.

"Північний потік-2": останні новини

"Газпром" повідомив 10 вересня 2021 року про завершення будівництва газогону "Північний потік-2".

Газопровід нібито мали запустити з 1 жовтня. Однак понад 40 європарламентарів почали розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.

Володимир Зеленський створив робочу групу для нейтралізації ризиків у сфері енергетики через добудову "Північного потоку-2".

Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Росія не дуже просунулася у питанні запуску "Північного потоку-2".

Повне інтерв'ю зі Світланою Заліщук: дивіться відео