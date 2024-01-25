Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю СБУ
У Росії посеред ночі горів нафтопереробний завод у місті Туапсе. Внаслідок пожежі пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів.
Відповідну інформацію повідомили джерела 24 Каналу. Раніше місцеві мешканці бідкались через атаку безпілотників у Туапсе.
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Що відомо про атаку на нафтопереробний завод у Туапсе
Джерела 24 Каналу розповіли, що нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю СБУ. Згідно з поясненням джерел, саме безпілотники Служби безпеки атакували цей ворожий об'єкт.
Відомо, що там пролунали два вибухи. Після них – спалахнула масштабна пожежа. Вогонь пошкодив установку первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумну та атмосферну колони.
СБУ б'є вглиб Росії та продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває,
– запевнило наше джерело.
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У Туапсе горів нафтопереробний завод: коротко
- У російському Туапсе ближче до опівночі 24 січня спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе. РосЗМІ писали, що площа загоряння сягає 200 метрів квадратних.
- Росіяни писали, що постраждалих немає. Проте вороги визнавали, що горить "одна з колон підприємства" чи "вакуумна установка".
- Варто зауважити, що місто Туапсе розташоване у Краснодарському краї Росії неподалік від Сочі. Це буквально за 250 кілометрів від тимчасово окупованої Керчі в Криму або за 354 кілометри від Маріуполя.
- До речі, Туапсинський нафтопереробний завод – єдиний на березі Чорного моря. Саме він виробляє бензин і мазут, які потрібні для техніки окупантів на Сході та Півдні України.
- Також нафтопереробному заводу належить морський термінал й саме через порт росіяни вивозять 90% нафти на експорт, отримуючи гроші, щоб і надалі воювати проти України.