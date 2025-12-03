Укр Рус
24 Канал Новини світу Гучний гуркіт та яскраві спалахи: в Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", – джерела
3 грудня, 12:19
3

Гучний гуркіт та яскраві спалахи: в Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", – джерела

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі 1 грудня в Росії стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба".
  • Для знищення ділянки використовувалася вибухівка з дистанційним підривом та горючими сумішами, що супроводжувалося яскравими спалахами.

Вночі 1 грудня в Росії стався вибух на ділянці нафтопроводу "Дружба". Ним російська нафта продовжує постачатися в деякі європейські країни, підживлюючи фінансові та військові спроможності країни-агресорки.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в ГУР.

Що відомо про підрив нафтопроводу "Дружба"?

Джерела в ГУР зазначають, що атака на нафтопровід була здійснена біля населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липєцк. 

За словами джерела, для знищення ділянки нафтогону використовувалася вибухівка з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння. 

Підрив нафтопроводу "Дружба": дивіться відео

Інформацію про вибух місцеві росіяни розповсюджували в соцмережах. Зокрема свідки зазначили, що в районі Казинських Висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами. 


Поблизу Казинських Висілок чули вибух / Скриншот, наданий 24 Каналу джерелами в ГУР

Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не припинить атакувати Україну.

Вибухи у Росії: останні новини

  • В ніч на 28 листопада Сили оборони вдарили по Саратовському НПЗ в Росії. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Цей завод задіяний у забезпеченні потреб російської армії.

  • Також наприкінці листопада цього року в Таганрозі, що в Ростовській області у Росії, були уражені потужності авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва". На заводі спалахнула пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95.

  • Вночі 2 грудня в Лівнах Орловської області чули вибухи. Відомо, що було атаковано нафтобазу. Зазначимо, що у Лівнах локалізується нафтобаза "Орелнафтопродукт".